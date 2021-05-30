Генсек ОБСЄ приємно вражена облаштуванням КПВВ «Новотроїцьке»

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід високо оцінила те, що з українського боку відкриті усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій області.

Про це вона сказала на зустрічі делегації ОБСЄ та першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком, передає Укрінформ з посиланням на ОДА.

«Я відвідала контрольно-пропускний пункт «Новотроїцьке» і була приємно вражена тим, як воно облаштоване. Особливо в частині надання медичної допомоги, зокрема можливістю для людей, які перетинають КПВВ, пройти тестування на наявність COVID-19», - сказала генсек ОБСЄ.

Своєю чергою голова ОДА наголосив, що представники окупаційної влади залишають КПВВ зі свого боку закритими, перешкоджаючи тим самим жителям ОРДО виїхати на вільну частину України. Натомість українська сторона готова забезпечити нормальний пропуск усіх, хто побажає перетнути лінію розмежування через контрольно-пропускні пункти, наголосив він.

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Під час зустрічі йшлося також про безпекову та гуманітарну ситуацію на Донеччині.

Як повідомлялося, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід розпочала візит в Україну 26 травня. У Києві вона зустрілася з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

28 травня Шмід прибула в Донецьку область з дводенною поїздкою.

Триватиме візит глави ОБСЄ в Україну до 30 травня.