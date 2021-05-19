На КПВВ «Станиця Луганська» з’явилася послуга комунікації жестовою мовою

На єдиному КПВВ у зоні проведення операції Об’єднаних сил, де зараз щоденно здійснюється пропуск осіб, з’явилася нова сервісна послуга з можливістю комунікувати жестовою мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Цифровий сервіс для нечуючих та слабочуючих людей презентувала учора Олена Зеленська разом з представниками МВС України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України та Громадського руху "Соціальна єдність", - ідеться у повідомленні.

Дружина Президента у Фейсбуці відзначила, що цей сервіс допоможе зруйнувати комунікаційний бар’єр для людей з порушенням слуху.

Олена Зеленська нагадала, що у лютому 2021 року була запущена послуга перекладача жестової мови у пунктах пропуску для авіаційного сполучення "Бориспіль", "Київ (Жуляни)", "Одеса", "Львів", а також у КПВВ "Станиця Луганська".

"Вже 90 осіб скористалися такою можливістю у КПВВ в Станиці Луганській", - написала дружина Президента.

У ДПСУ зазначили, що переклад жестовою мовою у вказаному КПВВ часто допомагає прикордонникам. Наприклад, з допомогою цього сервісу вдалося забезпечити пропуск подружжя, де чоловік взагалі не чує, а дружина має дуже поганий слух.

Як повідомляв Укрінформ, Олена Зеленська під час презентації сервісу для людей з порушенням слуху поінформувала, що за даними МОЗ, на сьогодні в Україні майже 2 млн людей мають розлади слуху, 30% з них щодня в спілкуванні користуються жестовою мовою.

Фото: mtot.gov.ua