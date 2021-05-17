Виступи Президента транслюватимуться із сурдоперекладом – Олена Зеленська

Починаючи з травня кожен виступ Президента України буде транслюватися з перекладом жестовою мовою.

Про це сказала перші леді Олена Зеленська під час презентації сервісу для людей з порушенням слуху, що відбувається в Укрінформі.

«Зі свого боку, Офіс Президента, хочу сказати, також долучається до нашого руху, і вже з травня кожен виступ Президента буде транслюватися за допомогою жестової мови. Наша мета – зробити безбар’єрність новою суспільною нормою. І мені здається, ми зробили вже багато кроків на цьому шляху, і сьогодні – ще один з них», – сказала Зеленська.

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Вона зауважила, що під час презентації сервісу учасники заходу побачать «дуже яскравий приклад того, як можна зруйнувати комунікаційні бар’єри».

Як інформують організатори заходу, в Україні розроблено нові цифрові сервіси, завдяки яким люди з порушеннями слуху матимуть змогу вільно комунікувати та отримувати державні послуги онлайн. Цими сервісами передбачається, зокрема, доповнити сайти Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Національної поліції міста Києва. Пізніше вони стануть доступними на інших онлайн-ресурсах.

Впровадження нових сервісів передбачено Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка була розроблена в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської, «Без бар’єрів». Стратегія, зокрема, передбачає низку заходів з підвищення доступності інформації у сфері публічних послуг для громадян з порушеннями зору, слуху, інтелектуального розвитку та всіх інших, з урахуванням їхніх комунікаційних потреб і можливостей.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я розпочало роботу над забезпеченням умов надання меддопомоги людям з порушенням слуху. Зокрема, розглядається можливість використання закладами охорони здоров’я відповідного програмного забезпечення для того, щоб через планшет або застосунок можна було комунікувати з медичним персоналом та лікарями.