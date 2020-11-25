Українець створив найсучасніші мобільні додатки для нечуючих

Засновник компанії «Технології для людей» Віталій Потапчук використовує сучасні технології, аби допомогти людям з порушеннями слуху інтегруватися в суспільство.

Як передає Укрінформ, про те, як сервіси і програми компанії допомагають слабочуючим та нечуючим, Потапчук розповів в інтерв’ю «Дивогляду».

«Люди з проблемами слуху діляться на дві категорії: це люди, які втратили слух у зрілому віці, вони прекрасно можуть писати і читати. А друга категорія – це люди, які є носіями мови жестів, адже своє спілкування з навколишнім світом вони почали саме з неї. Нечуючі особи ніяк не сприймають текстову чи усну мову, оскільки ця мова є додатковою для них і вона потребує вивчення. Нечуючі мислять мовою жестів», – сказав Потапчук.

Він зазначив, що спершу з’явився мобільний додаток, який трансформував звуки (мову) в текст і навпаки. Згодом - ще кілька мобільних додатків, серед яких і «Перекладач ЖМ» («Перекладач жестової мови», - ред.). З його допомогою люди з порушеннями слуху мають можливість у режимі онлайн спілкуватися з чуючими людьми, підключаючи до діалогу перекладача жестової мови. Таким чином, все, що говорить нечуюча людина, перекладач озвучує чуючому учаснику діалогу, а потім перекладає відповідь на жестову мову. Читайте також: У Маріїнському палаці організували екскурсії жестовою мовою

Потапчук повідомив, що «Центр соціального супроводу нечуючих та слабочуючих людей» працює щодня в цілодобовому режимі і лише за минулий рік отримав близько 150 тис. дзвінків від людей з порушеннями слуху з різних питань. Перекладачі в центрі – носії жестової мови, прекрасно розуміють психологію нечуючих українців та проблеми, з якими їм доводиться мати справу.

«Бували люди, які вночі потрапляли в ДТП – ми допомагали спілкуватися з поліцією. На сьогодні поширена практика, коли перекладачі в нашому контактному центрі перекладають у суді», - зазначив розробник.

Крім цього, додаток «Перекладач «ЖМ» також допомагає людям з порушеннями слуху, які не вміють писати і читати, розбирати чужий почерк. Людині з порушенням слуху достатньо сфотографувати текст і надіслати заявку в додатку. Перекладачі жестової мови обробляють отриманий файл та надсилають у відповідь відео з перекладом документа на мову жестів.

Цей мобільний додаток допомагає людям з порушеннями слуху вирішувати не лише побутові проблеми, а й започатковувати та розвивати власний бізнес. Наприклад, Володимир Божко, який втратив слух ще в дитинстві, заснував власну компанію, що займається організацію турів для людей з порушеннями слуху – як по Україні, так і за кордон.

У команді розробників зазначають, що за допомогою мобільного додатку нечуюча людина може інтегруватися в суспільство більш ніж на 80%.

Сам Потапчук запевняє, що компанія і надалі працюватиме над удосконаленням додатків та розширенням їх функціоналу, аби максимально спростити спілкування між нечуючими і чуючими людьми.

У 2015 році фахівець з ІТ-технологій Віталій Потапчук, який сам є слабочуючою людиною, започаткував стартап BeWarned. Головним напрямком роботи стала розробка додатків для людей з порушеннями слуху. Згодом стартап трансформувався в повноцінну компанію – "Технології для людей", – в рамках якої створено низку програм та сервісів. Вони допомагають у вирішенні щоденних проблем зі спілкуванням, з якими стикаються слабочуючі та нечуючі люди.