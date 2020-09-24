У Маріїнському палаці організували екскурсії жестовою мовою

У Міжнародний тиждень глухих в Маріїнському палаці для дітей і дорослих з порушенням слуху організовано екскурсії жестовою мовою.

Такі екскурсії були ініційовані дружиною Президента Оленою Зеленською, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Маріїнський палац відвідали учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва для слабочуючих дітей, а також діти та дорослі з громадських організацій, які займаються допомогою та соціальною адаптацією людей із порушеннями слуху", - розповіли в ОП.

Зазначається, що це вперше, коли нечуючі люди мали можливість не просто оглянути зали та кімнати палацу, а ознайомитися з його історією жестовою мовою.

Маріїнський палац – церемоніальну резиденцію Президента України – було відкрито для широкого загалу 4 вересня 2020 року, уперше після 12 років реставрації. Всі охочі можуть відвідати палац у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

Щочетверга з ініціативи першої леді Олени Зеленської у Маріїнському палаці проводяться безкоштовні екскурсії для школярів.

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Міжнародний тиждень глухих відзначається щороку протягом останнього тижня вересня.

Фото: ОП