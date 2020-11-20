Окупанти почали призов на Донбасі - розгорнули польові табори й розсилають повістки

Командування російських окупаційних військ на Донбасі у період з 23 по 27 листопада проведе збори резервістів. З цією метою триває призов чоловіків 18-45 років на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ активізувало заходи з підтримання у готовності до застосування з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Цього тижня окупантами розпочато чергову кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада», - повідомила речниця.

За інформацією Шевченко, з метою підготовки резервістів противником проведено уточнення мобілізаційного резерву російсько-окупаційних військ, організовано вручення “військовозобов’язаним” призовних повісток та розгорнуто польові табори на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.