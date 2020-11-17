Російські найманці провели на Донбасі навчання із залученням «тероборони» - розвідка

Командування окупаційних військ провело масштабне командно-штабне навчання із залученням сил "тероборони".

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ. Минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відбулося масштабне командно-штабне навчання із залученням сил "територіальної оборони". Особлива увага приділялась відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління та зв’язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів», - повідомив Шаравара.

За її словами, також під час навчання комісіями генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ були уточнені оперативні плани застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК проти Об’єднаних сил ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

На зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції 13 листопада обговорювався підготовлений українською стороною план дій для досягнення миру на Донбасі.