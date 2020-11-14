Нормандський формат: Єрмак запропонував ухвалити документ для ефективної роботи ТКГ

Під час відеоконференції політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити документ для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"Водночас Андрій Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату", - йдеться у повідомленні.

На думку Єрмака, таким документом може стати "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей", який підготувала українська сторона.

"Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", – зазначив Єрмак.

За його словами, у цьому документі узагальнені всі пропозиції, які озвучували сторони на минулих засіданнях ТКГ. Водночас, про які конкретні положення йде мова, Єрмак не пояснив або ж про це не йдеться у повідомленні Офісу.

Радники домовились продовжити консультації щодо напрацювання дорожньої карти на основі цього документа.