Росія набирає на Донбасі «миротворців» для Карабаху – розвідка

Російсько-окупаційні адміністрації тримають на особливому контролі питання «паспортизації» на Донбасі та в подальшому вербують найманців з громадянством РФ для створення «миротворчих» підрозділів, які виконуватимуть завдання у Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу 13 жовтня повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі», - повідомила речниця.

Крім того, за словами Шевченка, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих “миротворчих” підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі.

Також окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу «іноземного громадянина». Зокрема, передбачається позбавити їх «виборчого права», можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення і коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації до Нагірного Карабаху вже вирушили 1960 військовослужбовців і 470 одиниць військової техніки.

Вірменія та Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.