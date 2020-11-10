РФ відправила в Карабах «миротворців», які воювали на Донбасі - волонтер InformNapalm

Миротворці, яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь у спробі анексії Криму і в бойових діях на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив блогер і волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе.

«Як видно з офіційних джерел, як "миротворців" Росія направляє в Карабах 15-у ОМСБр із Самари», - написав він.

За словами Комахідзе, з грудня 2005 року по листопад 2008 року ця російська "миротворча" бригада перебувала в зоні конфлікту в Абхазії і брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року. А з 2014 року ця бригада "засвітилася" в ході окупації Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже вирушили 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

фото: Фейсбук волонтера InformNapalm