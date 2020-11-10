Росія відправила в Карабах вже 12 літаків з «миротворцями»

Ще два літаки Іл-76 з російськими миротворцями на борту вирушили до Нагірного Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета «Известия» з посиланням на Міноборони РФ.

Одинадцятий і дванадцятий літаки з миротворцями вилетіли з аеродрому Ульяновськ-Східний. На борту повітряних суден перебуває особовий склад миротворчої місії, бронетранспортери та інші матеріальні засоби.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не лише російські, а й турецькі миротворці.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 до Нагірного Карабаху вже вирушили 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.