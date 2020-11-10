У Карабаху будуть розміщені російські та турецькі миротворці - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не лише російські, а й турецькі миротворці.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив у вівторок в своєму посланні під час церемонії підписання документа про припинення військових дій в Нагірному Карабаху, повідомляє Радіо Азатутюн.

«У Карабаху в миротворчому центрі будуть представлені і російські, і турецькі військовослужбовці», - сказав президент Азербайджану.

Алієв висловив упевненість в тому, що «сьогодні ставиться крапка у врегулюванні багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном».

Президент Азербайджану наголосив на «особливій ролі» Росії і подякував за «особисту участь». А також він подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за «активну участь в політичному врегулюванні конфлікту».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 до Нагірного Карабаху вже вирушили 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.