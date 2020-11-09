Нагірний Карабах визнав, що місто Шуша - під контролем Азербайджану

Керівництво невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) визнало, що більше не контролює стратегічно ключове місто Шуша, воно тепер у руках армії Азербайджану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsAm із посиланням на заяву прес-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна.

«Сьогоднішній запис президента республіки викликав певне падіння настроїв у громадських колах. Це зрозуміло, оскільки війна - дії важкої боротьби, де немає гарантій ні за частиною успіхів, ні за частиною невдач. До цього дня, на жаль, ми змушені визнати, що низка невдач нас все ще переслідує, і місто Шуші повністю поза нашим контролем. І всілякі обнадійливі або надихаючі пропагандистські тези про це, не дають нам нічого, крім втрати відчуття реальності. Пояси варто затягнути ще один раз, так як противник знаходиться на підступах до Степанакерту, інакше існування столиці опиниться під загрозою», - заявив Погосян.

Чиновник також закликав співвітчизників «докласти всі свої можливості для організації оборони столиці НКР Степанакерта і на інших напрямках фронту», щоб «зберегти Арцах» і повернути Шушу.

Як передавав Укрінформ, президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю заявив, що збройні сили Баку взяли під свій контроль місто Шуша у Нагірному Карабасі. Вірменська сторона раніше спростовувала цю інформацію.

Шуша є одним із ключових міст Карабаху, місто розташоване за 11 кілометрів від Степанакерта - столиці самопроголошеної республіки. Місто має військово-стратегічне значення, розташовуючись на пануючій висоті.

Взяття Шуші в 1992 році для вірмен було великою і символічною перемогою. Для азербайджанців ж це була найбільша втрата в тій війні.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня розпочали військові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах вибухнув у 1988 році. Після шести років війни, в 1994 році, було підписано бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про призупинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.