Азербайджан заявляє про заволодіння містом Шуша, Вірменія спростовує
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Azer Taq.
"З почуттям безмежної гордості заявляю, що місто Шуша звільнене від окупації! Шуша наша! Карабах наш!", - йдеться у повідомленні.
Водночас, вірменська агенція Aysor повідомляє про недосяжність міста для азербайджанських військових.
"Шуші продовжує залишатися недосяжною мрією ворога. Державна служба з надзвичайних ситуацій Арцаху (Нагірного Карабаху - ред.) повідомляє, що, незважаючи на численні руйнування, місто-фортеця витримує удари ворога", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.
Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. Після шести років війни, у 1994 році, був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.