Азербайджан заявляє про заволодіння містом Шуша, Вірменія спростовує

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що збройні сили Баку взяли під свій контроль місто Шуша у Нагірному Карабасі. Вірменська сторона спростовує цю інформацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Azer Taq.

"З почуттям безмежної гордості заявляю, що місто Шуша звільнене від окупації! Шуша наша! Карабах наш!", - йдеться у повідомленні.

Водночас, вірменська агенція Aysor повідомляє про недосяжність міста для азербайджанських військових.

"Шуші продовжує залишатися недосяжною мрією ворога. Державна служба з надзвичайних ситуацій Арцаху (Нагірного Карабаху - ред.) повідомляє, що, незважаючи на численні руйнування, місто-фортеця витримує удари ворога", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. Після шести років війни, у 1994 році, був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.