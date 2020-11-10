Нагірний Карабах: сторони оголосили про припинення війни

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви із президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

«Я підписав заяву про припинення війни в Карабаху з президентами Росії та Азербайджану ... Я прийняв це рішення у результаті глибокого аналізу воєнного стану й оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією», - зазначив глава уряду Вірменії у Фейсбуку.

Він додав, що текст відповідної заяви «дуже болісний особисто для мене і для нашого народу».

Зазначається, що угода про припинення бойових дій набирає чинності о 01:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

У заяві, зокрема, зазначається наступне:

"1. Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська республіка і Республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях.

2. Агдамський район і території, утримувані вірменською стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки, повертаються азербайджанській стороні до 20 листопада 2020 року.

3. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення.

5. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.

6. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме м. Шушу... Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

7. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

8. Проводиться обмін військовополоненими й іншими утримуваними особами і тілами загиблих.

9. Розблоковуються всі економічні та транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За згодою Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку із західними районами Азербайджану".

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан уранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабаху взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. Після шести років війни, в 1994-му, був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Баку і Єреван домовилися про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.

Фото: АА