Нагірний Карабах: прем'єр Вірменії попросив допомоги в Путіна
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Республіки Вірменія.
Пашинян надіслав Путіну лист, в якому висловив своє бачення ситуації в Нагірному Карабасі і «виклики, що виникли в зв'язку з цим».
У пресслужбі МЗС зазначають, що Пашинян звернувся до Путіна за «негайним проведенням консультацій з метою визначення виду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією і статті 2 «Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу» від 29 серпня 1997 року".
Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнне становище і мобілізацію.
Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - було підписано бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.