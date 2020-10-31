Баку і Єреван домовилися не стріляти по мирному населенню
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Переговори міністра закордонних справ Вірменії Зограба Мнацаканяна і його азербайджанського колеги Джейхуна Байрамова в Женеві тривали понад 6 годин. Крім того, вони провели окремі зустрічі зі співголовами Мінської групи ОБСЄ, які знову закликали сторони конфлікту виконати раніше досягнуті ними угоди.
Як зазначається, Єреван і Баку погодилися, зокрема, відмовитися від навмисних ударів по мирних жителях і об'єктах цивільної інфраструктури відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Крім того, протягом тижня сторони мають передати представникам ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста список утримуваних осіб з метою подальшого обміну.
Як повідомляв Укрінформ, Вірменія й Азербайджан почали військові дії в Нагірному Карабаху вранці 27 вересня, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
Протягом жовтня за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ (Росія, Франція і США) Вірменія й Азербайджан тричі оголошували про припинення вогню і про гуманітарне перемир'я, але жодне з них не протрималося довше одного дня. Щоразу сторони звинувачували одна одну в порушенні домовленостей і продовжували військові дії.