Баку та Єреван звинуватили одне одного в обстрілах

Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню у Нагірному Карабаху, досягнутого за посередництва США

Про це повідомляє Укрінформ.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Твіттері написав: «Хочу заявити, що зусилля міжнародної спільноти, цього разу за посередництва США, з установлення режиму перемир'я зазнали невдачі. І, як наслідок, сьогодні в результаті тривалих обстрілів з боку збройних сил Азербайджану загинули та дістали поранення мирні жителі».

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Водночас у Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили Вірменію в артилерійському обстрілі позицій армії, розташованих на всій протяжності фронту, а також на державному кордоні.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США. Сторони домовились про гуманітарне припинення вогню в зоні конфлікту з 8 години 26 жовтня.

У перший же день припинення вогню Баку і Єреван звинуватили одне одного в порушенні нового перемир'я.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.