Столтенберг готовий зустрічатися з лідерами Вірменії та Азербайджану

Про це 22 жовтня під час пресконференції за підсумками першого дня роботи міністрів заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так Столтенберг відповів на запитання преси, чи готовий він зустрічатися з керівництвом Азербайджану, після того, як у середу провів зустріч з Президентом Вірменії у брюссельській штаб-квартирі НАТО.

«Обидві країни, Азербайджан і Вірменія, є поважними партнерами НАТО. І коли глава держави-партнера прибуває до Брюсселя і просить про зустрічі, для мене є природним провести таку зустріч. Ми також мали раніше візит президента Азербайджану Алієва, і я готовий знову говорити з ним. Це частина нашого партнерства, коли ми зустрічаємось із керівниками різних країн-партнерів, в тому числі, з керівниками Вірменії і Азербайджану. Я щойно зустрівся з президентом Вірменії, і проведу зустріч з Президентом Азербайджану, якщо буде запит на таку зустріч», - сказав Генеральний секретар НАТО.

Він наголосив, що НАТО не є частиною конфлікту навколо Нагорного Карабаху. При цьому Туреччина є поважним союзником по НАТО, і цю позицію керівник Альянсу довів до президента Вірменії.

«Ми глибоко занепокоєні конфліктом у Нагорному Карабаху та навколо нього, особливо жертвами серед цивільного населення. Ми закликаємо Азербайджан і Вірменію до деескалації, зупинити бойові дії і ворожнечу, поважати та виконувати режим припинення вогню. Має бути знайдене політичне рішення для цього конфлікту», - підкреслив Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО підтримує зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ, і вітає той факт, що у Сполучених Штатах відбудеться зустріч між міністрами закордонних справ двох країн.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч з президентом Вірменії Арменом Саркісяном.

Державний секретар США Майк Помпео у середу підтвердив плани зустрітися з міністрами закордонних справ Вірменії й Азербайджану у Вашингтоні з метою проведення переговорів з урегулювання ситуації в Нагірному Карабаху. США – разом з Росією і Францією – є співголовою Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році з метою врегулювання конфлікту між Вірменією і Азербайджаном навколо Нагорного Карабаху.

27 вересня Вірменія й Азербайджан розпочали бойові дії в Нагорному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Після обстрілів та наземних боїв сторони за посередництва РФ сторони досягли дипломатичної домовленості про припинення вогню з 10 жовтня, але вже наступного дня після оголошення перемир’я звинуватили одна одну в його порушенні, і продовжили бойові дії.

Ескалація конфлікту навколо Нагорного Карабаху викликає глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства, адже загрожує втягуванням у конфлікт зовнішніх гравців та може призвести до дестабілізації в усьому регіоні.