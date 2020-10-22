Туреччина заявляє, що відправить війська до Азербайджану, якщо Баку попросить
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву віцепрезидента Туреччини Фуата Октайа, зроблену під час прямого ефіру на CNN Turk.
«Наш президент чітко заявив ще в перший день, що між Азербайджаном та Туреччиною існують військові угоди, угоди про військове співробітництво. Якщо так станеться, що очікуване покращення з боку Вірменії не відбудеться і таке запрошення надійде, Туреччина не вагатиметься, наш президент не вагається», - заявив Октай, відповідаючи на запитання про те, чи можливим є відправлення турецьких військ до Азербайджану.
Він вказав на те, що іноземні ресурси продовжують надходити у Вірменію, чому є докази. А також наголосив на позиції Туреччини, чітко визначеній одразу після загострення ситуації: «Азербайджан правий відповідно до правових норм, захищає свою територію, Вірменія є загарбником і окупантом, який зобов'язаний залишити окуповані території».
Октай розкритикував діяльність Мінської групи, вказуючи, що її робота «зайшла в глухий кут, чого і бажали в Єревані».
Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Після обстрілів та наземних боїв сторони за посередництва РФ досягли дипломатичної домовленості про припинення вогню з 10 жовтня. Вже наступного дня сторони звинуватили одна одну у порушенні перемир’я та продовжили ворожнечу.
Як заявляв високий представник ЄС Жозеп Боррель, конфлікт у Нагірному Карабасі несе пряму загрозу безпеці усього регіону та може призвести до втягування інших сторін. Євросоюз, НАТО, ООН та уряди найвпливовіших країн світу закликали Вірменію та Азербайджан припинити насильство і повернутися до переговорного процесу навколо Нагірного Карабаху під егідою Мінської групи ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав сторони до деескалації та до пошуку мирних рішень.
Натомість прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що дипломатичного вирішення карабаського конфлікту не буде ще довго, і закликав співгромадян йти на фронт.