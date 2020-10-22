Туреччина заявляє, що відправить війська до Азербайджану, якщо Баку попросить

Туреччина не вагаючись відправить військових до Азербайджану у разі надходження відповідного прохання з Баку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву віцепрезидента Туреччини Фуата Октайа, зроблену під час прямого ефіру на CNN Turk.

«Наш президент чітко заявив ще в перший день, що між Азербайджаном та Туреччиною існують військові угоди, угоди про військове співробітництво. Якщо так станеться, що очікуване покращення з боку Вірменії не відбудеться і таке запрошення надійде, Туреччина не вагатиметься, наш президент не вагається», - заявив Октай, відповідаючи на запитання про те, чи можливим є відправлення турецьких військ до Азербайджану.

Він вказав на те, що іноземні ресурси продовжують надходити у Вірменію, чому є докази. А також наголосив на позиції Туреччини, чітко визначеній одразу після загострення ситуації: «Азербайджан правий відповідно до правових норм, захищає свою територію, Вірменія є загарбником і окупантом, який зобов'язаний залишити окуповані території».

Октай розкритикував діяльність Мінської групи, вказуючи, що її робота «зайшла в глухий кут, чого і бажали в Єревані».

Читайте також: Помпео зустрінеться з главами МЗС Азербайджану й Вірменії

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Після обстрілів та наземних боїв сторони за посередництва РФ досягли дипломатичної домовленості про припинення вогню з 10 жовтня. Вже наступного дня сторони звинуватили одна одну у порушенні перемир’я та продовжили ворожнечу.

Як заявляв високий представник ЄС Жозеп Боррель, конфлікт у Нагірному Карабасі несе пряму загрозу безпеці усього регіону та може призвести до втягування інших сторін. Євросоюз, НАТО, ООН та уряди найвпливовіших країн світу закликали Вірменію та Азербайджан припинити насильство і повернутися до переговорного процесу навколо Нагірного Карабаху під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав сторони до деескалації та до пошуку мирних рішень.

Натомість прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що дипломатичного вирішення карабаського конфлікту не буде ще довго, і закликав співгромадян йти на фронт.