Пашинян виключив мирне розв'язання конфлікту в Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що дипломатичного вирішення карабаського конфлікту не буде ще довго, і закликав співгромадян йти на фронт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на заяву вірменського прем'єра в середу.

«Ми повинні усвідомлювати, що питання Карабаху, хоча б на даному етапі і починаючи з цього етапу, ще дуже довго не може мати дипломатичного вирішення. Всі подібні пропозиції мають вважатися такими, що завершилися. Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе добитися прийнятного для себе розв'язання карабаського конфлікту», - відзначив Пашинян.

За словами Пашиняна, Азербайджан не погоджується ні з чим, окрім капітуляції Карабаху. Він закликав співгромадян добровільно йти на фронт, щоб боротися до кінця.

Прем'єр Вірменії закликав мерів всіх вірменських міст, голів адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, які будуть переведені в розпорядження Головного штабу Збройних Сил Вірменії.

Треба наголосити, що в Баку гостро відреагували на таку позицію глави уряду Вірменії.

«Керівництво Вірменії, не відчуваючи на собі жодного тиску і не будучи притягненим до відповідальності за численні злочини, вчинені до цього часу у рамках агресивної політики проти Азербайджану, своїми безвідповідальними заявами і діями втягує свій народ у прірву. Говорячи про відсутність дипломатичного вирішення конфлікту, Пашинян відкрито визнав, що Вірменія продовжує агресивну політику, і нинішнє керівництво цієї країни не зацікавлене у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів», - йдеться в заяві МЗС Азербайджану, як передає Інтерфакс.

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Як повідомлялося, кілька днів тому лідери Вірменії та Азербайджану в своїх інтерв'ю для російських ЗМІ заявили, що готові до мирних переговорів щодо врегулювання карабаського конфлікту в Москві.

Попередня домовленість про припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном, яку досягнуто 17 жовтня, не протрималася і дня, оскільки обидві сторони звинуватили одна одну в загостренні бойових дій.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали воєнні дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.