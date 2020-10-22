Столтенберг закликає Вірменію й Азербайджан відновити переговори

Північноатлантичний Альянс не є стороною конфлікту в Нагорному Карабаху, але має партнерські відносини з Вірменією й Азербайджаном вже понад 25 років, закликає сторони до деескалації та до пошуку мирних рішень.

Як повідомляє Укрінформ, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу ввечері за підсумками зустрічі з президентом Вірменії Арменом Саркісяном. Інформація про цей візит вірменського керівника до штаб-квартири НАТО оприлюднена на сайті Альянсу.

«Генеральний Секретар висловився щодо кризи в Нагорному Карабаху та навколо нього. Він підкреслив, що НАТО не є залученим до конфлікту, і як Вірменія, так і Азербайджан є для НАТО поважними партнерами вже протягом більше як 25 років. Генеральний секретар заявив, що в НАТО глибоко занепокоєні тривалими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до трагічної загибелі людей. Він заявив, що для НАТО та для міжнародної безпеки важливо, щоб насильство зупинилося, був покладений край стражданням, і щоб було знайдено мирне рішення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Столтенберг закликав обидві сторони продемонструвати стриманість, дотримуватись припинення вогню та негайно вжити заходи для деескалації конфлікту. Він окремо наголосив, що будь-які удари по цивільним є неприйнятними і повинні бути зупинені, і що всі сторони мають працювати над змістовним політичним рішенням.

Генеральний секретар НАТО закликав Вірменію і Азербайджан відновити переговори з метою досягнення мирного рішення для конфлікту в Нагорному Карабаху, у чому важливими залишаються зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ (США, Франція, Росія – ред.).

Водночас він подякував Президенту Вірменії за багаторічний внесок його країни в місії та операції НАТО, зокрема, в Афганістані.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня Вірменія й Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Після обстрілів та наземних боїв сторони за посередництва РФ досягли дипломатичної домовленості про припинення вогню з 10 жовтня. Вже наступного дня сторони звинуватили одна одну у порушенні перемир’я, та продовжили ворожнечу.

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Як заявляв високий представник ЄС Жозеп Боррель, конфлікт у Нагорному Карабаху несе пряму загрозу безпеці усього регіону та може призвести до втягування інших сторін. Євросоюз, НАТО, ООН та уряди найвпливовіших країн світу закликали Вірменію й Азербайджан припинити насильство та повернутися до переговорного процесу навколо Нагорного Карабаху під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Фото: НАТО