Азербайджанське місто Барда обстрілювали російськими касетними бомбами - ЗМІ

Журналісти американського видання The Vice опублікували розслідування, в якому наводять докази використання заборонених касетних боєприпасів російського виробництва під час обстрілу азербайджанського міста Барда.

Висновки журналістів на місці були зафіксовані представниками правозахисної організації Amnesty International, передає Укрінформ із посиланням на розслідування The Vice.

«Широко заборонені касетні боєприпаси російського виробництва були використані під час нападу на житлові райони в місті Барда, Азербайджан, внаслідок чого загинула 21 особа», - йдеться в публікації.

Журналісти The Vice стверджують, що протягом кількох годин після обстрілу виявили залишки суббоєприпасів від снарядів «Смерч». Вони також зафіксували невеликі круглі воронки в землі, що вказує на використання суббоєприпасів у місцях попадання снарядів, в тому числі на території лікарні та у дворах житлових будинків.

Експерти Amnesty International з кризового реагування перевірили фотографії, зроблені репортерами Vice, та ідентифікували фрагменти касетних боєприпасів 9N235 від російських ракет 9М55 «Смерч».

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«Amnesty International вперше засвідчила використання Вірменією заборонених касетних бомб у поточному нагорно-карабахському конфлікті після нападу на місто Барда в Азербайджані», - повідомляється на сайті організації.

Як відомо, касетні боєприпаси є зброєю невибіркової дії, і тому їх використання при будь-яких обставинах заборонено Міжнародним гуманітарним правом. Ця зброя також заборонена на міжнародному рівні Конвенцією з касетних боєприпасів - міжнародним договором, підтриманим більш ніж 100 державами світу.

Міністерство оборони Вірменії назвало брехнею заяву Баку про удар по місту Барда «Смерчем».