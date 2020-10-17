Посольство України в Азербайджані засуджує черговий обстріл міста Гянджа

Посольство України в Азербайджанській Республіці засудило черговий обстріл азербайджанського міста Гянджа, внаслідок чого загинули і були поранені мирні жителі.

Про це йдеться на сторінці Посольства у Фейсбуці.

"Посольство України в Азербайджанській Республіці рішуче засуджує черговий обстріл азербайджанського міста Гянджа, внаслідок чого загинули і були поранені мирні жителі та зруйновані їхні оселі. Будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені", - йдеться у дописі.

Посольство також висловлює щирі співчуття сім’ям і близьким загиблих і бажає швидкого одужання пораненим.

Як повідомляв Укрінформ, влада Азербайджану і Вірменії звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч проти 17 жовтня, є жертви і постраждалі з обох сторін.

Зокрема, за повідомленням АЗЕРТАДЖ з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури Азербайджану, в результаті ракетного обстрілу населених пунктів у центральній частині Гянджі в ніч проти 17 жовтня загинули 12 осіб і більше 40 осіб отримали поранення. Обстріли також завдали значної шкоди численним об'єктам цивільної інфраструктури і транспортних засобів.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків і численні жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув в 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.