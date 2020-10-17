Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в ракетних обстрілах

Влада Азербайджану і Вірменії звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня, є жертви і постраждалі з обох сторін.

Як передає Укрінформ, про це свідчать повідомлення державних відомств і ЗМІ двох країн.

Як повідомляє АЗЕРТАДЖ з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури Азербайджану, в результаті ракетного обстрілу населених пунктів у центральній частині Гянджі в ніч на 17 жовтня загинули 12 осіб і більше 40 осіб отримали поранення. Обстріли також завдали значної шкоди численним об'єктам цивільної інфраструктури і транспортних засобів.

У Міністерстві закордонних справ Вірменії у свою чергу заявили про мінімум трьох постраждалих під час обстрілу у громаді Шош Аскеранського району Арцаха. Стан одного з поранених оцінили як важкий, загиблих немає. Зазначається, що громаді було завдано великої матеріальної шкоди.

Як повідомляють Новини Вірменії, за словами прес-секретаря Міноборони країни в ніч на 17 жовтня підрозділи ППО Збройних сил Вірменії також збили два азербайджанські безпілотники, проте в Азербайджані цю інформацію відкинули як неправдиву.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.