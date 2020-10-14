Вірменія заявляє про своє право бомбити військові об'єкти в Азербайджані

Міноборони Вірменії заявило, що вірменські військові зі своєї території досі не випустили «жодної ракети або кулі в бік Азербайджану», але після удару по своїй військовій техніці вважають, тепер має право задавати ударів по будь-яких військових об'єктах на азербайджанській території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Міністерство оборони Вірменії.

«14 жовтня Збройні Сили Азербайджану завдали удару по військовій техніці, що здійснює бойове чергування на території Республіки Вірменії, прикордонній із карабаським Карвачаром. Удар завдано виключно на припущенні, що ця техніка готова завдати удару по мирних населених пунктах Азербайджану. Водночас заявляємо, що відтепер Збройні Сили Республіки Вірменія залишають за собою право у рамках даної логіки задавати ударів по будь-яких військових об'єктах або військовим пересуванням на території Азербайджану», - йдеться у пресрелізі.

У Міноборони Вірменії «повністю» поклали на Баку відповідальність за зміну логіки військових дій.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Азербайджану 14 жовтня заявило, що ЗС країни точковим ударом по території Вірменії вивели з ладу оперативно-ракетний комплекс, нібито, готовий для завдання ударів по населенню і цивільній інфраструктурі в Азербайджані.

10 жовтня сторони домовилися про призупинення вогню. Однак перемир'я, яке мало розпочатися о 12:00 10 жовтня, було зірвано. У цьому Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного.

Згідно з даними ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабасі та на прилеглих територіях загинуло понад 50 цивільних осіб.

Вірмено-азербайджанський спір щодо Нагірного Карабаху розпочався в 1988 році і призвів до військового конфлікту в 1992 році.