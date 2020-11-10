У Карабах увійдуть російські миротворці

У Карабаху будуть розміщені російські миротворці уздовж коридору, що з'єднує регіон з Вірменією, та вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Як зазначається, президент РФ Володимир Путін підтвердив, що в зоні конфлікту в Нагірному Карабаху з 10 листопада оголошено повне припинення вогню і всіх бойових дій.

"Азербайджанська республіка і Республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях", - заявив Путін. За його словами, Москва виходить із того, що досягнуті домовленості створять необхідні умови "для довгострокового і повноформатного врегулювання кризи".

Путін повідомив також, що в Карабаху будуть розміщені російські миротворці уздовж коридору, що з'єднує регіон з Вірменією, та вздовж лінії зіткнення.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв у телезверненні до громадян заявив, що в багаторічному конфлікті "ставиться крапка". Алієв також відзначив особливу роль Росії в розв'язанні кризи й подякував Путіну за особисту участь у врегулюванні конфлікту.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання домовленості з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

«Я підписав заяву про припинення війни в Карабаху з президентами Росії та Азербайджану ... Я прийняв це рішення у результаті глибокого аналізу воєнного стану й оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією», - зазначив глава уряду Вірменії.