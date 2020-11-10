Заява Пашиняна про мир у Нагірному Карабаху викликала протести у Вірменії

Заява Нікола Пашиняна про підписання угоди щодо припинення війни в Нагірному Карабаху викликала протести у столиці Вірменії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РИА Новости з посиланням на ЗМІ Вірменії.

«Протестувальники увірвалися в будівлю уряду Вірменії після заяв про домовленості щодо Карабаху», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, судячи з трансляцій місцевих ЗМІ, протестувальники б'ють скло на першому поверсі. Також на площі перед урядом чути звуки, схожі на постріли.

Окрім того, повідомляється про те, що частина протестувальників попрямувала до будинку Пашиняна.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання угоди з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

«Я підписав заяву про припинення війни в Карабаху з президентами Росії та Азербайджану... Я прийняв це рішення у результаті глибокого аналізу воєнного стану й оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією», - зазначив глава уряду Вірменії в Фейсбуці.