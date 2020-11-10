Президент Вірменії заявляє, що дізнався про перемир'я у Карабаху з преси

Президент Вірменії Армен Саркісян дізнався з преси про підписання угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві на сайті президента.

«З преси я дізнався, що з Президентами Росії та Азербайджану підписано заяву про припинення війни. З преси я дізнався також про умови припинення війни», - заявив Саркісян, зазначивши, що з ним, як з Президентом Республіки, щодо цього документа не проводили ніяких нарад або обговорень, і ні в яких переговорах він участі не брав.

«Врегулювання карабаського конфлікту - питання загальнонаціонального значення і важливості. Будь-які крок, дія, що стосуються життєвих інтересів, безпеки і прав Вірменії, Арцаха, всього вірменського народу, прийняття будь-якого рішення, тим більше підписання будь-якого документа має бути предметом всебічних консультацій і обговорень», - йдеться у заяві президента.

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Саркісян також ініціював політичні консультації з метою в «найкоротші терміни узгодити рішення, що випливають з нашого порядку захисту загальнонаціональних інтересів». Він сподівається, що це питання буде вирішене протягом десяти днів.

Напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.