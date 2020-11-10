Спікера парламенту Вірменії госпіталізували після побиття протестувальниками

Спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян перебуває в лікарні на операції після побиття учасниками протесту в Єревані, небезпеки для життя немає.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Радіо Азатутюн.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ході прямого ефіру у Фейсбуці заявив, що життю Мірзояна на даний момент небезпека не загрожує, але його зараз оперують.

«Ми повинні готуватися до помсти стосовно корумпованих, олігархічних негідників, грабіжників цієї країни, які крадуть хліб та зброю у солдатів. Ми поводилися неправильно, я прошу вибачення за це і закликаю всіх громадян, які розуміють, що відбувається, готуватися до помсти», - також зазначив прем'єр-міністр.

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Як повідомлялося, спікера парламенту Мірзояна побили, вимагаючи у нього назвати місцеперебування Пашиняна, чия заява про підписання угоди з Росією та Азербайджаном щодо припинення бойових дії в Нагірному Карабаху викликала протести в Єревані - незадоволені громадяни захопили будівлю парламенту.

У своєму Фейсбуці Пашинян заявив, що перебуває у Вірменії та продовжує виконувати свою роботу на посаді прем'єр-міністра країни.

Фото: azatutyun.am