Пашинян каже, що підписав угоду щодо Карабаху під тиском армії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вирішив підписати угоду про припинення вогню у Нагірному Карабаху, оскільки на цьому наполягала армія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Водночас, як пише Радіо Азатутюн, у прямому ефірі на своїй сторінці у Фейсбуці Пашинян заявив, що «це рішення прийняте на основі глибинного аналізу і виходячи з оцінок найбільш обізнаних з воєнною ситуацією осіб».

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

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Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 до Нагірного Карабаху вже вирушили 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.