У Пашиняна спростовують інформацію про турецьких миротворців у Карабаху

У Вірменії спростували заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Як передає Укрінформ, про це PanARMENIAN.Net повідомила прессекретар прем'єр-міністра Вірменії Мане Геворкян.

«Заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі військові будуть у складі миротворчого центру в Нагірному Карабасі, не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

Раніше у вівторок Алієв у своєму посланні під час церемонії підписання документа про припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі заявив, що в Карабасі в миротворчому центрі будуть представлені і російські, і турецькі військовослужбовці.

У Кремлі також спростували заяву Алієва, заявивши, що в тексті заяви про припинення війни в Нагірному Карабасі, узгодженої прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним "немає ні слова про турецьких миротворців".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії й Азербайджану про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будинок парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах вже вирушили 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією буде розташовуватися в районі міста Степанакерт.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали воєнні дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.