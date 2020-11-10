Це радше окупанти - генерал Годжес про «російських миротворців» у Карабаху

Генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Годжес скептично ставиться до введення у Нагірний Карабах «російських миротворців».

Про це він заявив на Львівському безпековому форумі, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я завжди скептично ставлюся до російських «миротворців». Такого поняття взагалі не існує. Вони радше є окупантами, які колись прийшли у Придністров’я, на Кавказ, до Південної Осетії», - сказав генерал, оцінюючи перспективи розміщення російського контингенту у Нагірному Карабаху.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

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Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже вирушили 1960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.

За інформацією волонтера InformNapalm, миротворці, яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь у спробі анексії Криму і в бойових діях на Донбасі.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.