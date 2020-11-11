Від війни у Нагірному Карабасі найбільше виграла Росія - експерт

Росія стала найбільшим переможцем у війні між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

Таке переконання висловив викладач Балтійського оборонного коледжу (Грузія) Шота Гвінерія на Львівському безпековому форумі 2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, росіяни виграли найбільше, адже безумовно посилили свій вплив і свою присутність у регіоні. РФ тепер має свої війська в усіх трьох державах Південного Кавказу: є військові бази на окупованій території Грузії, є «легальна» база у Вірменії, а відтепер додався ще й контингент так званих миротворців у Азербайджані. «Вони подвоїли інструменти свого тиску на обидві країни – Вірменію та Азербайджан - при вирішенні важливих питань», - зауважив Гвінерія.

На його думку, "якщо вже російські «миротворці» поставлять свій чобіт на чиюсь землю, їх уже неможливо буде позбавитися. "Не має бути ілюзій щодо справжніх намірів Росії стосовно Нагірного Карабаху, контингент РФ є нічим іншим ніж важелем тиску на всіх у регіоні, додав викладач Балтійського оборонного коледжу", - переконаний експерт.

За словами Гвінерії, дозволивши Азербайджану повернути контроль над частиною Нагорного Карабаху, та давши Вірменії зрозуміти, що в іншому разі вона втратить більше, Москва продемонструвала, що «реально вона є єдиним великим гравцем, який може вирішувати долю країн на Кавказі, незважаючи на амбіції та зростаючу роль Туреччини в регіоні».

Водночас, зауважив Гвінерія, Росія вже втратила імідж надійного партнера, а її гарантії безпеки викликають багато запитань з боку її союзників в усьому світі.

Нині одною віссю сили в регіоні є альянс Туреччини та Азербайджану, другою залишаються стратегічні відносини між Росією і Вірменію, «попри факт, що Росія дозволила азербайджанцям покарати вірмен».

Що стосується Грузії, то вона стоїть усередині. Експерт зазначив, що Грузія є для США єдиним шансом зберегти свій вплив, свою присутність у регіоні. «Настав час діяти, вступити в гру, адже Грузія наразі є слабкою, у неї немає достатньо можливостей протистояти тиску з усіх можливих боків, у тому числі гібридним загрозам з боку РФ», - підкреслив Гвінерія.

Те, що Кавказ все ще має для Вашингтона великий стратегічний інтерес, засвідчує той факт, що держсекретар США Майк Помпео включив Грузію в карту свого зарубіжного турне та відвідає Грузію 17 листопада, вважає грузинський експерт.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами РФ та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина спричинила хвилю протестів у Єревані, невдоволені навіть захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі, вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.