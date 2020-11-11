Україна вітає завершення війни у Нагірному Карабасі – МЗС

Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту.

Як передає Укрінформ, про це заявило Міністерство закордонних справ України у зв’язку із завершенням війни в Нагірному Карабасі.

«Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права», - зазначається в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.

«Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії», - акцентували українські дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації у Нагірний Карабах уже вирушили 1960 військовослужбовців та 470 одиниць військової техніки.

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Вірменія й Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.