Франція аналізує угоду щодо Карабаху та обіцяє допомогу вірменам – Ле Дріан
Про це йдеться у заяві міністра Європи і закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми взяли до уваги, аналізуємо її параметри і наслідки», - зазначив глава французького МЗС про домовленості між Єреваном і Баку щодо припинення вогню у регіоні конфлікту.
Міністр наголосив, що припинення збройного протистояння є дуже важливим рішенням. Натомість, як сподіваються у Парижі, Азербайджан дотримуватиметься своїх зобов'язань із припинення наступальних дій.
У цьому зв’язку, також відзначив Ле Дріан, Туреччина не повинна діяти всупереч визначеним у домовленостях цілям.
Міністр відзначив міцні дружні відносини між Францією і вірменським народом, які мають близькі міжлюдські, культурні та історичні зв’язки.
Ле Дріан запевнив Вірменію в намірі Франції надати гуманітарну допомогу. За його словами, відповідні ініціативи будуть опрацьовані найближчим часом.
Париж акцентував увагу на необхідності продовження переговорів між сторонами з подальшого урегулювання конфлікту на розвиток досягнутих домовленостей з припинення вогню.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.
Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.
За інформацією InformNapalm, миротворці, яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь в анексії Криму і бойових діях на Донбасі.
Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.