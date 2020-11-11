Франція аналізує угоду щодо Карабаху та обіцяє допомогу вірменам – Ле Дріан

Франція вивчає наслідки домовленостей між Вірменією та Азербайджаном, досягнутих за участю Росії, про умови припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та надасть гуманітарну допомогу вірменській стороні.

Про це йдеться у заяві міністра Європи і закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми взяли до уваги, аналізуємо її параметри і наслідки», - зазначив глава французького МЗС про домовленості між Єреваном і Баку щодо припинення вогню у регіоні конфлікту.

Міністр наголосив, що припинення збройного протистояння є дуже важливим рішенням. Натомість, як сподіваються у Парижі, Азербайджан дотримуватиметься своїх зобов'язань із припинення наступальних дій.

У цьому зв’язку, також відзначив Ле Дріан, Туреччина не повинна діяти всупереч визначеним у домовленостях цілям.

Міністр відзначив міцні дружні відносини між Францією і вірменським народом, які мають близькі міжлюдські, культурні та історичні зв’язки.

Ле Дріан запевнив Вірменію в намірі Франції надати гуманітарну допомогу. За його словами, відповідні ініціативи будуть опрацьовані найближчим часом.

Париж акцентував увагу на необхідності продовження переговорів між сторонами з подальшого урегулювання конфлікту на розвиток досягнутих домовленостей з припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.

За інформацією InformNapalm, миротворці, яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь в анексії Криму і бойових діях на Донбасі.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.