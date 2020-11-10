Опозиція у Вірменії хоче анулювати угоду щодо Нагірного Карабаху

У Вірменії опозиційні партії намагаються скликати позачергове засідання парламенту з питання прийнятої щодо Карабаху угоди про припинення бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

«Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількість опозиційних депутатів для цього є недостатньою. Необхідна участь також як мінімум 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони повинні бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти до парламенту», - заявила депутат опозиційної фракції «Процвітаюча Вірменія» Наїра Зограбян.

За словами депутата, опозиція обговорює з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати угоду щодо Карабаху.

Вона закликала громадян, присутніх у залі засідань і будівлі парламенту, покинути їх.

Напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина викликала хвилю протестів у Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.