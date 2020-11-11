Азербайджан 10 років готувався до вирішення Карабаського конфлікту воєнним шляхом – експерт

Азербайджан за підтримки Туреччини 10 років готувався до розв’язання воєнногоконфлікту у Нагірному Карабасі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив президент аналітичного центру Jamestown Foundation Глен Ховард на Львівському безпековому форумі – 2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.

«Азербайджан розпочав 10-річну програму, щоб розбудувати свою армію. Це було зроблено у співробітництві з Туреччиною. Турецькі експерти із стратегічного планування взяли участь в опрацюванні цієї стратегії», - заявив американський експерт.

Він зазначив, що Азербайджан набув такої військової потужності, що спромігся змінити баланс сил у регіоні, з чим необхідно рахуватися.

«Азербайджан був рішучим, отримав допомогу від Туреччині та вирішив конфлікт на свою користь», - зазначив Ховард.

На його думку, Карабаський конфлікт можна використовувати як шаблон для інших конфліктів, проте його не можна порівнювати із ситуацією на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.

За інформацією InformNapalm, миротворці, яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь у спробі анексії Криму і в бойових діях на Донбасі.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.