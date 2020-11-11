Туреччина і РФ мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Карабаху - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Туреччини та РФ гратимуть однакову роль у розв’язанні конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це Алієв сказав на зустрічі з турецькими урядовцями та високопоставленими силовиками, повідомляє Укрінформ із посиланням на «Анадолу».

На зустрічі в Баку були присутні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, глава МЗС Мевлют Чавушоглу, начальником Національної розвідувальної організації Хакан Фідан та командувач сухопутних військ ЗС Туреччини Уміт Дюндар Баку.

Алієв назвав важливим кроком створення спільного центру з контролю з припинення вогню. «Ми хотіли б, щоб Туреччина та Росія мали рівноправні ролі в розв’язанні карабахського конфлікту, і ми цього досягли сьогодні», - зазначив президент Азербайджану.

Він нагадав, що вже встановлено графік виведення військ Вірменії з Карабаху, і термінове створення центру контролю за припиненням вогню мало б велику користь у цьому відношенні.

Алієв також подякував Туреччині за підтримку та зауважив, що всі 44 дні, поки тривала операція визволення окупованих територій, Азербайджан відчував підтримку на різних рівнях, тому вважає цю перемогу спільною.

Як повідомлялося, міністр оборони Туреччини заявив, що його країна й надалі буде підтримувати Азербайджан, зокрема у процесі виконання умов угоди про припинення вогню, повернення всіх окупованих територій та відновлення миру в регіоні.

Азербайджан і Вірменія 9 жовтня підписали угоду про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вирішив підписати документ, оскільки на цьому наполягала армія.

Євросоюз привітав припинення вогню в Нагірному Карабаху.