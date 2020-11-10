ЄС вітає припинення вогню в Нагірному Карабаху

Євросоюз вітає припинення вогню у Нагірному Карабаху та готовий підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля широкого і сталого врегулювання у регіоні.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за допомогою Росії припинення вогню, яке було погоджене в понеділок між Вірменією і Азербайджаном, допоможе запобігти подальшим втратам життя та стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання», - зазначив Боррель.

Високий представник ЄС підкреслив, що для досягнення широкого врегулювання конфлікту необхідні переговори між сторонами. У цьому контексті він висловив підтримку зусиллям співголів Мінської групи ОБСЄ (США, Франція і Росія) у пошуку переговорного формату та вказав на готовність ЄС взяти участь у виконанні домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації у Нагірний Карабах уже вирушили 1960 військовослужбовців та 470 одиниць військової техніки.

Вірменія й Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.