В українській армії виявили 68 нових випадків коронавірусу

Станом на 9 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 2224 особи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 20 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 48 осіб.

Усього за час пандемії одужала 4701 особа, летальних випадків – 19. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 380 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 30 осіб.

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19.