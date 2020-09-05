Артилерійський катер “Костопіль” поповнив ряди ВМС України

Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил України включено малий броньований артилерійський катер «Костопіль».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це 7-мий із серії катерів проєкту 58155, який збудовано на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському».

До складу ВМС України включили артилерійський катер "Костопіль" / Фото: mil.gov.ua

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. «Костопіль», як зрештою й інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

У відомстві нагадують, що завдання катерів проєкту 58155 у складі ВМС України: патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Фото: www.mil.gov.ua