Херсонський завод, що виготовляє унікальні доки, одержав перше держзамовлення за багато років

Херсонський завод «Палада», що виготовляє унікальні доки, має перше державне замовлення за багато років.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 20 серпня під час презентації Стратегії розвитку регіону, що відбулася за участю Президента Зеленського, заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Для Херсонщини надзвичайно важливим є розвиток суднобудування. Не випадково ми сьогодні тут – на заводі «Палада», на державному заводі, що виробляє унікальні доки для всього світу, який цього року має перше державне замовлення за багато років», - сказав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Як зазначив під час заходу Президент Зеленський, він сьогодні вперше побував на території заводу «Палада». За його словами, це «крутий завод, круті фахівці, патріоти своєї землі, Херсонщини, України». Президент підкреслив, що дуже соромно, що це підприємство не отримувало державних замовлень. «От за такі речі дуже соромно. Це прекрасно, що ми підпишемо контракт», - зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області. Програмою поїздки передбачено, що Президент ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво», відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.

За участю Президента на території заводу "Палада" в Херсоні презентували Стратегію розвитку регіону. На заході представили команду "Зе" на місцевих виборах.

Херсонський державний завод «Палада» розташований на Карантинному острові поблизу херсонських портів – морського й річкового. Завод має державну форму власності - органом управління є державний концерн «Укроборонпром». Підприємство будує різні за призначенням та за вантажопідйомністю доки - від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 т до композитних доків вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними. У квітні 2014 р. на заводі було створено новий підрозділ - проєктно-конструкторське бюро «Палада». В державному оборонному замовленні на 2020 рік передбачені кошти на закупівлю плавучого причалу для ВМС ЗСУ. Підприємство готове до укладення контракту з Міністерством оборони України.