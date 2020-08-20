Зеленський виступає за надання замовлень держпідприємствам

Президент Володимир Зеленський наголосив, що державні підприємства повинні мати держпідтримку й замовлення.

Про це він сказав у Херсоні під час відвідання державного заводу «Палада» ДК «Укроборонпром», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Генеральний директор підприємства Валерій Маломан і колектив заводу розповіли Президенту, що підприємство хоч і є державним, проте майже не має держзамовлень і самостійно шукає покупців своєї продукції. Натомість у світі такі виробництва мають підтримку з боку держави – крім замовлень їм надаються пільгові чи довготермінові кредити, компенсації вартості конструкторських робіт тощо, що важливо для підприємств із довготерміновим циклом виготовлення продукції.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що необхідно змінювати наявну практику.

Президент же погодився з тим, що такі заходи для подібних підприємств потрібні.

«Все, що дозволить підтримати підприємства та забезпечити роботою людей, – ми підтримуємо», – сказав глава держави.

В Офісі Президента зауважили, що питання забезпечення заводу замовленнями глава держави обговорив із заступником міністра оборони Олександром Миронюком телефоном.

“Було погоджено, що до кінця місяця «Палада» підготує пакет документів для оформлення замовлення трьох причалів, і вже у вересні контракт буде підписано”, - поінформували в пресслужбі глави держави.

Працівники підприємства також звернули увагу на брак фахівців для таких заводів, як «Палада», та організацію їх професійної освіти чи створення відповідної програми підготовки.

«Ми знаємо про цю проблему й готуємо програму покращення професійно-технічної освіти. Це надзвичайно важлива для нас галузь, яка допоможе Україні стати конкурентоспроможною», – запевнив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.

«Палада» – високоорганізоване підприємство, яке посідає провідне місце не лише серед докобудівних заводів. Воно має систему забезпечення всіма видами енергоносіїв, незалежну виробничо-технічну базу.

Завод будує різні за призначенням та вантажопідйомністю доки – від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 тонн до композитних вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними.

Понад 90 доків, споруджених на підприємстві, крім України, успішно працюють у різних державах: Азербайджані, Японії, В’єтнамі, Південній Кореї, Фінляндії, Болгарії, Хорватії, Туреччині, Алжирі, Нігерії тощо.