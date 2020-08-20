Зеленський: Медики в країні є, а медицини немає

Усі медичні працівники, незалежно від профілю та ланки надання допомоги, повинні мати добрі умови праці й гідну зарплатню.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з персоналом Херсонської міської клінічної лікарні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«За всієї поваги до лікарів первинної ланки, мені здається, що це нечесно, коли заробітна плата в одних лікарів порівняно з іншими – вища. І порівняння тут не залежало від якості лікаря, професійних дій, заслуг, освіти тощо, а порівняння тільки в тому, що частина реформи зроблена, а частина – ні», – зауважив Зеленський.

Він констатував, що реформа медичної галузі фактично на самому старті, і додав, що влада робить усе, аби виправити ситуацію.

«Ми чесно сказали, що медики в країні є, а медицина – велика проблема. Медики у нас чудові, а медицини ні технічно, ні за умовами, ні за рівнем заробітної плати у нас немає. Ми на початку всіх цих дій і хочемо зробити дійсно нормальну медицину», – наголосив Президент.

Медики також порушили питання щодо формування більш чіткого переліку послуг, які надаватимуться громадянам. Глава держави погодився з тим, що це необхідно зробити.

«Немає нічого страшного, якщо ти чесно кажеш людині, що це безкоштовно, а це – вибач, поки що така ситуація й на це треба витрачати кошти. Люди повинні це розуміти, і так має бути, а не розповідати байки, що у нас все безкоштовно, а потім не всі послуги людям надаємо», – зауважив Зеленський.

Своєю чергою голова ОДА Юрій Гусєв розповів про ситуацію з боротьбою з поширенням коронавірусу в області та зазначив, що регіон має один з найнижчих показників щодо захворюваності. Начальник штабу боротьби з коронавірусом Юрій Ромаскевич розповів, що цього досягнуто завдяки швидкому виявленню всіх осіб, які контактували з хворими на COVID-19, та проведенню ПЛР-тестування впродовж 24-30 годин, що допомогло значно зменшити поширення вірусу.

«Ми намагаємося не чекати, коли до нас звернуться, ми намагаємося знайти носія та ізолювати. Діємо так, як в усьому світі борються з епідеміями», – прокоментував Ромаскевич.

Президент подякував медикам за роботу та побажав здоров'я.

«Вдячні вам за роботу. Думаю, ваша практика потрібна для деяких наших областей», – підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.