В українській армії назвали ім’я одного із загиблих сьогодні військових

В українській армії назвали ім’я одного із загиблих сьогодні військових

Укрінформ
На Донеччині внаслідок обстрілу загинув військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген Чумаченко.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

«Сьогодні, 13 липня 2020 року, внаслідок прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдат Чумаченко Євген Олександрович, 1988 р.н., родом з Одеської області», - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад військової частини висловили співчуття родині загиблого. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Про дату і місце церемонії прощання з бійцем буде повідомлено додатково.

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Як повідомлялося, 13 липня російські окупаційні війська вже 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військовослужбовців загинули.

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