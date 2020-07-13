Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблого на Донбасі Тараса Матвіїва
"Три дні тому під час обстрілів на Донбасі біля села Троїцького російський окупант забрав життя ще одного українського воїна, вбив справжнього патріота і просто доброго українця. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання молодшого лейтенанта 24-ї бригади імені короля Данила, захисника України", - сказав Лозинський.
Депутат також підкреслив, що загибель Тараса Матвіїва – "нагадування для кожного з нас, що триває війна".
Як повідомляв Укрінформ, 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.
Пізніше стало відомо, що загиблий 10 липня - 31-річний Тарас Матвіїв.
Президент Володимир Зеленський 13 липня присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце, але сам загинув від ворожої міни.