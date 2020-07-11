На Донбасі внаслідок обстрілу загинув волонтер Тарас Матвіїв
Укрінформ
Унаслідок обстрілу російськими найманцями українських позицій на Донбасі 10 липня загинув відомий волонтер, засновник громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану" Тарас Матвіїв.
Про це повідомляє пресслужба Національного музею Революції гідності.
"Загинув засновник "Пошукової ініціативи Майдану" Тарас Матвіїв. Унаслідок обстрілу українських позицій», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.