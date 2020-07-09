Окупанти 14 разів порушили “тишу”: загинув військовий, троє поранені

За минулу добу окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Мар’їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки та Опитного, ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

Окрім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає.

У штабі повідомили, що за минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.