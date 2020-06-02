Під Мар’їнкою снайпер поранив українського бійця

Російсько-окупаційні війська 2 червня обстріляли позиції Об’єднаних сил, зокрема поблизу населеного пункту Мар’їнка (Донецька область) снайпер поранив українського бійця.

Про це повідомляє у Facebook Командування Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 2 червня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

"Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються", - наголошується у повідомленні.